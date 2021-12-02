Юрист предсказал волну исков против системы QR-кодов в России

Россияне начали всё чаще подавать иски в суд о незаконности ограничений, вызванных введённой системой QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе. Ситуация с вакцинацией в стране достаточно тяжёлая, а значит — количество исков будет расти, предсказал юрист Александр Аграновский. Он уточнил, что не может предсказать, какая будет практика разбирательств данных исков, так как «нормативная база с QR-кодами не проработана», сообщает «Радио 1».

Стоит ожидать наплыва подобных исков, потому что ситуация с вакцинацией у нас в стране тяжёлая. Поэтому людей без QR-кодов будет большое количество. Я не берусь сказать, какая будет практика, суды могут принять разные решения. Потому что вся нормативная база с QR-кодами не проработана. Разве что всем директивно сверху скажут отказывать в таких исках, — предположил Аграновский.

По его мнению, QR-коды действительно ограничивают права человека, однако целью введения данной системы является не ущемление прав граждан, а защита их прав на жизнь.

Так что, с одной стороны — поражение в правах, с другой — право на жизнь. И я не берусь сказать, что здесь возьмёт верх, — признался Аграновский.

Ранее комитет Совета Федерации России по науке, образованию и культуре поддержал концепцию проекта федерального закона о повсеместном введении QR-кодов в общественных местах. Сенаторы считают, что из-за ситуации в стране законопроект необходимо принять в срочном порядке.