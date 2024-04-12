Юрист предсказал вероятный срок Невзорову по новому уголовному делу Юрист Хаминский: Невзорову грозит штраф до 300 тысяч рублей или два года тюрьмы

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Александр Невзоров

Журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, налоговый юрист Александр Хаминский. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в отношении писателя возбудили еще одно дело по статье УК РФ из-за повторных нарушений порядка деятельности лица, признанного иностранным агентом.

Как рассказал собеседник, ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента предусмотрена статьей 330.1 УК РФ. При этом часть вторая указанной статьи, по которой его, вероятно, привлекают к ответственности, в качестве обязательного элемента состава предусматривает состоявшееся «нарушение порядка деятельности иностранного агента» два раза в течение одного года, подчеркнул эксперт.

Хаминский уточнил, что Невзоров в июле и в октябре 2023 года уже был оштрафован Приморским судом Санкт-Петербурга по статье 19.34 КоАП РФ. В первый раз — за публикацию в его канале в Telegram материалов без маркировки иностранного агента, а второй раз — за непредставление в Минюст отчетов о своей деятельности. Таким образом, в этот раз Невзоров уже привлекается не к административной, а к уголовной ответственности, пояснил юрист.

За совершение указанного преступления предусмотрена санкция в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, — сказал собеседник.

О новом уголовном деле против писателя 12 апреля сообщили СМИ сегодня. По информации журналистов, покинувший РФ журналист продолжает публиковать контент без обязательных маркировок. Отмечается, что за это он уже получал несколько административных протоколов.