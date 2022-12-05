Юрист предрек упадок экономики в случае ограничений для уехавших из страны Юрист Бабич: санкции в отношении уехавших из страны россиян приведут к экономическому упадку

Введение санкций в отношении уехавших из страны с началом частичной мобилизации россиян приведет к тому, что Россия останется без высококвалифицированных сотрудников, рассказал «Радио 1» юрист Олег Бабич. По его словам, запрет на дистанционную работу вне территории России может привести страну к экономическому упадку.

Мы лишимся высококвалифицированных работников, которые продолжают работать на компании, находящиеся в России. Эти компании платят налоги здесь, эти компании производят свою продукцию здесь. И лишившись подобных работников, Россия точно ничего не выиграет, скорее всего, только потеряет, — заявил Бабич.

Юрист уточнил, что Россия уже лишилась многих квалифицированных специалистов. Введение поправок в Трудовой кодекс с целью введения санкций для уехавших из страны приведет лишь к большим кадровым потерям.

Член Совфеда Андрей Клишас ранее заявлял, что возможно введение ограничений для россиян, которые уехали за рубеж после начала частичной мобилизации. Он допустил, что для них нахождение за границей может стать менее комфортным. Клишас не стал уточнять, о поправках в какие российские законы может идти речь. По его мнению, ограничения возможны для людей, которые трудятся в «чувствительных сферах» экономики, например в сфере транспортной безопасности и госсекторе.