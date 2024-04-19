Юрист предположила, как накажут комика за шутку про теракт в «Крокусе» Юрист Ковалева: пошутившему про «Крокус» комику грозит крупный штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Комик из города Реутова может быть приговорен к крупному штрафу за шутку о теракте в «Крокус Сити Холле», предположила юрист Ирина Ковалева в комментарии Regions.ru. Шутка не была публичной, а использовалась в переписке с администратором гостиницы, куда юморист пытался заселиться. Мужчина заявил, что хочет заселить шестерых иностранцев, которые после поедут на концерт в «Крокус Сити Холл». Администратор обратилась в полицию.

Сейчас за слова, которые оправдывают терроризм, юморист может получить до пяти лет лишения свободы. Также максимальный штраф, который ему могут назначить, достигает миллиона рублей, – рассказала Ковалева.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Террористы вошли в здание концертного зала и начали без разбора палить из ружей по посетителям. Один из террористов поджег зрительный зал.

Ранее сообщалось, что Манижу лишили большой сцены, стадионов и фестивалей в России после того, как она призвала не подвергать пыткам задержанных террористов. От выступлений артистки также отказываются в Казахстане и Белоруссии. Однако она все еще выступает на корпоративах, стоимость ее выступления оценивается в 1,5 млн рублей.