Юрист предположил, зачем в МО хотят поменять оценку здоровья призывников Юрист Михаил Салкин: власти могут упростить обследования призывников

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Пока не очень понятно, какие именно изменения Минобороны РФ предлагает внести в Положение о военно-врачебной экспертизе, по которой определяют категории годности к военной службе, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Но, по его мнению, не исключено, что это делается для облегчения процедуры медицинских освидетельствований.

Могу предположить, что хотят упростить процедуру проведения медицинских обследований призывников, контрактников, мобилизованных. А также снизить критерии годности, чтобы увеличить количество призываемых на военную службу лиц. На это как раз указывает недавний указ президента об увеличении численности вооруженных сил, — заявил Салкин.

Также собеседник NEWS.ru не исключил, что в перспективе в РФ появятся «укрупненные специализированные центры, где будут сразу проводить все необходимые дополнительные исследования призывников и контрактников». Это, по словам Салкина, будет отличаться от нынешней ситуации, когда первичный медосмотр проходит в военкомате, а затем некоторых призывников или других граждан отдельно отправляют на дополнительные исследования.

Это сократит время проведения медицинской комиссии и исключит, по моему мнению, возможность призывника и мобилизованного оспорить результаты такого осмотра, так как его фактически не будут выпускать из помещения военкомата или специализированного медицинского центра, — резюмировал Салкин.

Ранее представитель военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин заявил, что необходимости изменять требования к состоянию здоровья призывников на данный момент нет, список болезней объективен. Он подчеркнул, что нынешний перечень заболеваний отражает годность к военной службе.

Минобороны РФ предложило до этого внести коррективы в требования к состоянию здоровья граждан для армейской службы. Изменения предлагается внести в Положение о военно-врачебной экспертизе, по которой определяют категории годности.