Юрист предположил, какие лазейки в законе использовали производители сидра Юрист Хаминский: причиной смертельных отравлений сидром могли стать пробелы в законодательстве

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Одной из причин массового отравления сидром, в том числе со смертельным исходом, могла стать нечетко прописанная ответственность недобросовестных предпринимателей, предположил в разговоре с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, уголовное дело возбудят только в случае, если зафиксируют причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Эксперт отметил, что данный факт квалифицируют как реализацию продукции, не отвечающей требованиям безопасности. При этом он добавил, что если компания выпустила подобный товар, то за это полагается только административная ответственность.

Нечетко прописана ответственность недобросовестных предпринимателей. Уголовное дело возбудят только в случае, если зафиксируют причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, что квалифицируют как реализацию продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Если компания выпустила подобный товар, то за это полагается только административная ответственность, — считает Хаминский.

Собеседник также заявил, что подмену ингредиентов при производстве, даже если это может повлечь вред здоровью отдельных покупателей, никто принимать во внимание не будет.

В случае с «Мистером Сидром» это был метиловый спирт и этилбутират, смертельно опасные для человека. Почему производитель не использовал, пускай в нарушение технологии, этиловый спирт? Ответ можно найти в известном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» № 171-ФЗ. Оказывается, производство и реализация сидра не относится к лицензируемой деятельности и, соответственно, не подлежит лицензионному контролю, — добавил юрист.

По его словам, по той же самой причине производитель сидра не может приобрести этиловый спирт и для своих незаконных операций покупает дешевые суррогаты.

Если говорить о контроле и надзоре в целом, то нельзя не упомянуть, что в марте прошлого года правительство ввело мораторий практически на все плановые проверки хозяйствующих субъектов. Теоретически по согласованию с прокуратурой можно добиться проведения внеплановой проверки, но обычно соответствующие разрешения выдаются редко, — резюмировал Хаминский.

Следственный комитет ранее предъявил обвинение самарскому предпринимателю, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также стало известно, что число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области, где погиб 21 человек, выросло до 44 человек. В Самарской области сообщалось о девяти смертях и 15 пострадавших, в Нижегородской области — два смертельных случая и четыре пострадавших, в Удмуртии — один погибший и один госпитализированный. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком.