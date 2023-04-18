Юрист: предложение декларировать наличные сделает преступником любого Юрист Хаминский: идея Вассермана о декларировании наличных сделает преступником любого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законодательная инициатива депутата Госдумы Анатолия Вассермана об обязательном декларировании наличных средств свыше 1 млн рублей противоречит Конституции РФ и автоматически делает преступником практически любого россиянина, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» юрист, специалист по антикоррупционной экспертизе Александр Хаминский.

Ранее член думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман предложил обязать россиян, имеющих наличные сбережения в сумме более 1 млн рублей, подавать в налоговую службу специальную декларацию о происхождении средств. За непредоставление такой декларации парламентарий предлагает ввести уголовную ответственность.

Как напомнил Хаминский, деньги являются полноценным имуществом вне зависимости от формы, в которой они хранятся. Инициатива Вассермана же фактически переводит в разряд нелегальных любые незадекларированные наличные сверх 1 млн рублей.

Любое имущество граждан, включая наличные денежные средства, считается приобретенным на законных основаниях, пока иное не установлено в судебном порядке. Если поставить под сомнение этот постулат, можно объявить преступником практически любого россиянина, — подчеркнул эксперт.

По его словам, предложение депутата уравнивает законно заработанные, но не задекларированные и полученные преступным путем деньги, когда и за то, и за другое наступает одинаковая уголовная ответственность.

В Госдуме также негативно высказались об инициативе Вассермана. Так, замглавы парламентского комитета по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что относится к ней однозначно отрицательно, поскольку россияне имеют право выбирать, в какой форме хранить средства.