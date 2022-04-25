Юрист пояснил, в каком случае полиция может зайти в квартиру без разрешения

Если в квартире совершено или совершается преступление, а также если преступник скрылся в жилом помещении, полицейские имеют право проникнуть на территорию жилплощади без согласия или при отсутствии проживающих граждан, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Он добавил, что вскрытие могут провести в том числе и сотрудники коммунальных служб в случае потопа или пожара, пишет Lenta.ru.

У нас законом предусмотрены определённые случаи, когда вскрытие помещения производится без согласия или при отсутствии проживающих в нём граждан. Это аварии, когда дверь вскрывается для спасения жизни и имущества граждан, обеспечения личной и общественной безопасности. Такие вскрытия проводятся работниками коммунальных служб в случае, например, потопа или пожара. Это могут делать сотрудники полиции, когда совершено или совершается преступление, либо преступник скрылся в этом помещении, — уточнил Трунов.

Он добавил, что все эти случаи строго регламентируются российским законодательством. При этом если сотрудники полиции попали таким образом в квартиру, они должны в течение суток уведомить об этом прокурора, так как по 25 статье Конституции РФ проникновение в квартиру гражданских лиц возможно только в судебном порядке и при наличии ордера. По словам юриста, в дверь россиянам могут звонить сотрудники многих служб и ведомств, однако открывать им вовсе не всегда обязательно.

Вы не обязаны им открывать, если нет желания оправдаться и доказать свою честность и порядочность, вы можете через дверь попросить назначить дату, время и место, куда вам прийти с документами, — резюмировал Трунов.

Ранее закон о расширении полномочий сотрудников полиции подписал президент РФ Владимир Путин. Так, правоохранители получили возможность проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять территорию для поимки нарушителей закона.