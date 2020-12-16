Юрист посоветовала россиянам погасить все задолженности до Нового года

https://static.news.ru/photo/c2497054-4034-11eb-9b50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам стоит рассчитаться с долгами до Нового года. Введённые ранее в связи с пандемией коронавируса послабления с 1 января 2021 года перестанут действовать, а приставы получат право взыскивать задолженности прямо из зарплаты. Об этом напомнила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.

Юрист советует успеть рассчитаться с долгами в декабре и за оставшееся до Нового года время оформить начисления и льготы, переоформить полученные социальные выплаты.

По словам Зайцевой, если раньше можно было реструктурировать кредиты и избежать штрафов и пени за просрочку платежа тем, кто понёс сокращение доходов или заболел COVID-19, то с начала января это послабление прекратит действие. Теперь приставы могут напрямую обратиться к работодателю должника, и деньги будут автоматически уходить на банковский счёт ФССП в день получения зарплаты.

Также 31 декабря прекратят действовать ряд антикризисных льгот, в том числе временный порядок регистрации безработных граждан и выплаты пособия по безработице. Кроме того, до конца декабря можно успеть обратиться за выплатами на детей от трёх до семи лет, пишет «Российская газета».

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам могут начислить штрафы за неуплату жилищно-коммунальных услуг сразу за весь 2020 год. С апреля текущего года до января 2021-го введён мораторий на начисление пеней за неуплату коммунальных услуг, но чёткие правила его отмены в нормативных актах прописаны не были.