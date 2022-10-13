Юрист посоветовал забыть о проведении гей-парадов в России Юрист Семеновский: новый закон об ЛГБТ-пропаганде сделает невозможным проведение гей-парадов в РФ

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После принятия законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды не только среди несовершеннолетних, но и во всем российском обществе, о проведении гей-парадов в России можно будет забыть, сказал в беседе с NEWS.ru кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Юрий Семеновский. Он отметил, что это основной напрашивающийся вывод из правового нововведения. По его словам, теперь дело будет касаться не только пропаганды ЛГБТ и педофилии, но и просто распространения подобной информации. Так что рамки правоприменения будут заметно расширены.

Самый основной вывод, который напрашивается — ни о каких гей-парадах в России в будущем речи уже не пойдет, так как это будет запрещено профильным законом и статьей 6.21 КоАП РФ. Предсказать, насколько широким будет правоприменение в кинематографе, изобразительном искусстве и литературе, сложно. Но деяния, подпадающие под запрет, будут включать в себя множество случаев, которые будут оцениваться сотрудниками МВД и прокуратуры. Эти случаи будут касаться и публичных выступлений, и записей и иной информации в Сети, книг, фильмов, аудиовизуальных произведений ряда других случаев, — заметил Семеновский.

Юрист также указал на финансовые санкции за нарушения закона об ЛГБТ-пропаганде. Он сказал, что штрафы, предложенные законодателем за нарушение указанных норм для граждан в размере от 50 тысяч рублей и для юрлиц в размере от 800 тысяч рублей, являются существенными.

По мнению эксперта, изменения будут воздействовать на будущую правоприменительную практику. Семеновский добавил, что течения, против которых настроен законопроект, работают против сложившихся общественных институтов брака, семьи, традиции взаимной поддержки и помощи, духа гражданского патриотизма. Они концептуально направлены против традиционных ценностей.

Как стало известно ранее, правительство России одобрило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Итоговый документ будет представлен на слушаниях в Госдуме в понедельник, 17 октября.