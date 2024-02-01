Юрист посоветовал россиянам забыть про радугу на одежде и изучить Библию Юрист Салкин призвал ссылаться на книгу Бытия для защиты от ЛГБТ-статьи

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru порекомендовал россиянам отказаться от вещей в цветах радуги, чтобы не попасть под статью об ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Однако если все же дело открыто, правозащитник посоветовал объяснить смысл радужных цветов, ссылаясь на связь всех живых с Богом, о чем следует из книги Бытия 9:13-16 (Ветхий Завет).

Я бы рекомендовал выбрать позицию защиты, что сочетание цветов на предметах украшений имеет иную смысловую нагрузку, а именно символ связи между Богом и всеми живыми существами и сослаться на книгу Бытие 9:13-16, — посоветовал правозащитник.

Если же кто-то расценивает радугу как символ пропаганды, собеседник рекомендовал объяснить это их недостаточным знанием религиозных текстов. Говоря о возможном привлечении к ответственности за «радужные цвета», Салкин отметил, что у него возникает масса вопросов к торговым сетям и учреждениям, в которых фигурирует слово «радуга».

Формально символ радуги ни в каком исполнении не внесен в перечень экстремистских материалов. <...> Учитывая неоднозначное настроение российского общества, рекомендуется вещи с подобной символикой не носить, — сказал он.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это первый подобный арест после запрета ЛГБТ в России.

Также суд в Саратове рассмотрел дело о демонстрации радужного флага в интернете. Заседание отложили до 5 февраля, чтобы допросить оперативника, который делал скриншоты постов фотохудожницы Инны Мосиной.