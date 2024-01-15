Юрист нашел способы сэкономить на электроэнергии Юрист Крохин посоветовал отключать неиспользуемые электроприборы из розетки

Чтобы сэкономить на плате за электроэнергию, следует отключать приборы из розетки, посоветовал юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин. В разговоре с «Москвой 24» эксперт уточнил, что некоторые устройства, например, телевизоры, кондиционеры и музыкальные проигрыватели, потребляют электричество даже в тот момент, когда ими не пользуются.

Бытовые приборы, которые имеют режим ожидания, — это телевизор, музыкальные проигрывающие устройства, кондиционеры потребляют электричество, даже когда вы ими не пользуетесь. Поэтому, если они вам в данный момент не нужны, лучше их выключить из розеток, — отметил юрист.

Сэкономить можно и с помощью использования двухтарифного счетчика. Благодаря нему электроэнергия будет рассчитываться по дневному и ночному тарифам. Крохин подчеркнул, что при двухтарифном счетчике использование электроприборов после 23:00 будет обходиться гораздо дешевле. Эксперт уточнил, что такой способ подойдет людям, ведущим ночной образ жизни. Также рекомендуется заменить обычные лампочки накаливания на энергосберегающие.

Юрист Петр Гусятников ранее рассказал, что россияне вправе требовать перерасчет за некачественное оказание коммунальных услуг. По его словам, при отключении горячей воды и отопления в некоторых случаях коммунальщики делают его автоматически.