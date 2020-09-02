Юрист поддержала предложение о запрете на фотосъёмку книг в магазинах

https://static.news.ru/photo/02fb0be4-ed1a-11ea-950a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский адвокат Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву, назвала логичным предложение Минпромторга запретить покупателям фотографировать книги и печатные изделия в магазине.

Это защищает продавцов книг от того, что покупатель приходит в книжный магазин, имеет право ознакомиться, о чём эта книга, посмотреть её, полистать, в это время скопирует, или вообще не купит книгу или выпустит её в свободный доступ, куда-то в соцсеть, — сказала юрист журналисту RT.

Ярмуш подчеркнула, что покупатели, прежде чем забрать копии печатных изделий из магазина, должны заплатить за них соответствующую цену, в то время как фотография может расцениваться как неправомерное копирование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство торговли и промышленности России предложило ввести запрет на фотографирование книг и печатной продукции в магазинах для защиты прав продавцов.