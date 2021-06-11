Юрист поддержал решение Собянина об участии в розыгрыше авто за прививку

https://static.news.ru/photo/72498e10-cc4b-11eb-a391-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский мэр Сергей Собянин всё делает правильно, приглашая жителей столицы пройти вакцинацию, получив за это право принять участие в розыгрыше автомобилей. Данное решение городских властей никак не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил юрист Александр Солдатенков.

Эксперт отметил, что Собянин ничего не обещает, а лишь говорит, что граждане могут принять участие в розыгрыше. По словам Солдатенкова, это верный ход, ведь каким-то образом надо привлекать людей к вакцинации. Он напомнил о подводных камнях при получении или оформлении машины.

Конечно, какие-то трудности могут возникнуть. Но Собянин и не обещает, что вы обязательно получите автомобиль. Вы можете принять участие в розыгрыше. Но каждый человек должен сначала ознакомиться с условиями. Здесь может возникнуть много препятствий. Например, получатель сам может, в сущности, и оплатить эту машину, просто по немного более низкой цене в сравнении с рыночной. Но граждан надо как-то привлекать к вакцинации, иначе это никогда не закончится, — сказал Солдатенков.

Также юрист объяснил, могут ли у того или иного гражданина быть претензии к мэрии в случае, если после прививки, сделанной ради участия в розыгрыше, у него ухудшилось самочувствие.

Нет, вакцинация является добровольной. Собянин же не заставляет его никуда идти. Он только предлагает. Так что всё в порядке, просто надо знакомиться со всеми условиями. Тем более каждый человек прививается не из-за розыгрыша, а в первую очередь для защиты от заболевания. А участие в розыгрыше он принимает только после ознакомления с правилами. Собянин всё правильно делает, он молодец, — добавил эксперт.

Ранее Собянин объявил подобный конкурс для москвичей: с 14 июня по 11 июля те, кто впервые получит первый компонент вакцины от коронавируса, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьёв вслед за столичным мэром решил наградить жителей Подмосковья за укол от коронавируса. Власти МО тоже предложили свой приз для тех, кто сделает прививку в определённый период.