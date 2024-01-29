Юрист перечислила выплаты, положенные работнику при увольнении Юрист Захаренкова: уволенному работнику должны выплатить компенсацию за отпуск

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При увольнении сотрудника работодатель должен выплатить ему зарплату за отработанный период и компенсацию за неиспользованный отпуск, рассказала в беседе с «Москвой 24» заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова. Она подчеркнула, что расчет должен быть произведен в день прекращения трудовых отношений.

При увольнении работнику должны выплатить зарплату за отработанный период. Также положена денежная компенсация за неиспользованный отпуск. <...> В последний день работы сотруднику также обязаны выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности, — пояснила эксперт.

При этом если компания задерживает расчет, то за каждый день просрочки работнику положена компенсация в размере 1/150 от действующей в этот период ключевой ставки Центрального банка. Если работодатель произвел не все выплаты своему бывшему сотруднику или вообще ничего не заплатил, можно обратиться в комиссию по трудовым спорам, государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд, резюмировала Захаренкова.

Ранее правительство России поддержало законопроект о запрете увольнения вдов участников спецоперации в течение года после гибели супругов. При этом члены правительства подчеркнули, что законопроект в своем текущем виде требует доработки. В частности, они предлагают изменить статью Трудового кодекса РФ.