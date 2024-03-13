Юрист перечислила ограничения для граждан после процедуры банкротства Юрист Кузнецова: после банкротства нельзя три года учреждать юрлица

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После процедуры банкротства на должника налагается ряд ограничений, в том числе запрет в течение трех лет становиться учредителем и гендиректором юридического лица, рассказала в беседе с «ФедералПресс» руководитель юридического агентства по банкротству физических лиц и индивидуальных предпринимателей Нина Кузнецова. При этом, по ее словам, расхожее мнение о том, что банкротство — это наказание, является неверным.

По закону, гражданин после списания долгов не имеет права в течение трех лет быть учредителем и генеральным директором юридического лица. При этом он может <...> быть исполнительным директором, главным бухгалтером, начальником цеха и так далее, — объяснила юрист.

Кроме того, в следующий раз инициировать процедуру списания долгов банкрот сможет не ранее чем через пять лет, продолжила эксперт. Также гражданин обязан при сделках в банке уведомлять о том, что ранее проходил процедуру банкротства.

Специалист подчеркнула, что институт банкротства в России помогает гражданам в сложных финансовых ситуациях. Ограничения, которым человек подвергается после списания долгов, минимальны и нужны лишь для того, чтобы помешать ему вновь оказаться в долговой кабале. Бывший должник может свободно выезжать за границу, приобретать имущество, иметь любой доход, вступать в брак, добавила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Банк России совместно с Генпрокуратурой обсуждают меры по ограничению работы так называемых раздолжнителей — консультантов, предлагающих услуги по решению проблем с долгами. Ежегодно россияне отдают таким специалистам до 50 млрд рублей.