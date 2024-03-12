Юрист перечислила малоизвестные факты о праве работников на отпуск Юрист Власова: за неполученные в срок отпускные положена компенсация

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При официальном трудоустройстве работник получает права на отпуск, в том числе такие малоизвестные, как компенсация за неполученные в срок отпускные, рассказала в беседе с Lenta.ru адвокат Ольга Власова. По ее словам, также некоторые категории трудящихся имеют право требовать отпуск, не дожидаясь шести месяцев работы на новом месте.

Это женщины после декрета и до него, а также их мужья, работники не достигшие совершеннолетия, усыновители малолетних детей (до 3-х месяцев), а также те, кто совмещает работу. <...> Опускные должны выплачивать за трое суток до отпуска, иначе это нарушение. В таком случае можно перенести отпуск и потребовать от работодателя компенсации, — отметила специалист.

Мать троих и более детей, младшему из которых менее 14 лет, имеет право взять отпуск в любое время, не спрашивая согласия работодателя, продолжила эксперт. Это же касается усыновителей. Исключение — первые полгода работы. Аналогичные льготы положены и супругу работницы при условии, что это его родные дети, а брак зарегистрирован официально.

Если все сотрудники желают уйти в отпуск в летний сезон, в приоритете находятся льготники или имеющие детей на иждивении, добавила юрист. Преимущества в этом случае имеют беременные женщины и их мужья, несовершеннолетние, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий, жены военных, если у мужа отпуск приходится на лето, и работники, которых раньше положенного вызвали из отпуска.

Кроме того, работник имеет право отказаться прерывать свой отпуск, подчеркнула Власова. Если же он согласился это сделать, он получает право взять следующий отпуск в любое время на свое усмотрение. Работников вредных производств, несовершеннолетних и беременных отзывать из отпуска не имеют права.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила ввести сокращенный рабочий день для кормящих матерей, чтобы они имели возможность уходить домой на час раньше. Парламентарий подчеркнула, что эта мера поможет женщинам, живущим далеко от места работы.