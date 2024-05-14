Юрист перечислил, что может смягчить участь кадровика МО РФ Кузнецова Юрист Русяев: награды могут смягчить участь кадровика МО РФ Кузнецова

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Награды и раскаяние могут смягчить участь начальника управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова, считает юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что также повлиять на решение суда могут наличие на иждивении несовершеннолетних детей или нетрудоспособных членов семьи, состояние здоровья, пожилой возраст и участие в боевых действиях. По словам юриста, смягчающие обстоятельства имеют большое значение при вынесении наказания.

Среди возможных смягчающих факторов: полное признание вины и деятельное раскаяние, наличие государственных наград и безупречной многолетней службы, заслуги перед Отечеством, участие в боевых действиях, наличие на иждивении детей и нетрудоспособных членов семьи, положительные характеристики о выслуге и поведении на службе, состояние здоровья, пожилой возраст и полное возмещение причиненного ущерба государству, — пояснил Русяев.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Согласно версии следствия, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, брал деньги с представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. Во время обысков у него обнаружили денежные средства на сумму более 100 млн рублей.