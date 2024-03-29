Юрист ответила, можно ли исключить родителей из списка наследников Юрист Дмитриева: родителей можно исключить из списка наследников без объяснений

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Дети могут исключить родителей, которые плохо выполняли свои обязанности, из списка наследников на свое имущество без объяснения причин, рассказала член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнула, что человек вправе сам решать, кому оставить имущество.

Согласно пункту 1 статьи 1119 ГК РФ завещатель может исключить родителей из наследства, причем без объяснения причин, — пояснила юрист.

В случае, если человек умер, но не оставил завещание, близкие родственники могут обратиться в суд для исключения родителей из списка наследников. Для этого нужно подать иск о признании наследника недостойным и предоставить доказательства. Дмитриева уточнила, что такие случаи возникают, если родители не поддерживали отношения с ребенком, не заботились о нем и не помогали. Приобщить к делу юрист порекомендовала справки от судебных приставов о неуплате алиментов наследодателю или о злостном уклонении от данной обязанности.

Адвокат Виктория Данильченко ранее рассказала, что лица, чьи законные права или интересы нарушены завещанием, могут обратиться в суд с иском о признании документа недействительным. По ее словам, процедура возможна только после открытия наследства.