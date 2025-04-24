Юрист ответил, сможет ли Попов вернуться в зону СВО после приговора Юрист Хаминский не исключил возвращения Попова в зону СВО

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Иван Попов

Бывший командующий 58-й гвардейской армией генерал-майор Иван Попов, которого признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге, может вернуться на СВО, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, изменения в законодательстве позволяют осужденным по тяжким статьям подавать ходатайства о направлении на фронт.

Ивану Попову были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге. Часть 4 статьи 159 УК РФ относится к тяжким преступлениям. В марте 2024 года были приняты поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, в которых отсутствует запрет на отправку на СВО лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе осужденных к пожизненному сроку лишения свободы. Пользуясь изменением закона, Попов имеет право подать ходатайство о направлении на СВО, — пояснил Хаминский.

Он уточнил, что Попову формально не вправе отказать участвовать в СВО. Однако юрист подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от военкомата, который оценит его возраст, физическую подготовку и боевой опыт.

Формально ему не вправе отказать в реализации своего решения. Однако последнее слово остается за военкоматом. При получении ходатайства заключенного именно военкомат будет учитывать возраст, физическую подготовку, навыки и необходимость пребывания такого заключенного в войсках. С учетом боевого опыта бывшего генерала вероятность, что его ходатайство будет удовлетворено, весьма высока, — резюмировал Хаминский.

Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ситуация Попова, приговоренного к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог, остается сложной. Однако, несмотря на суровый приговор, по его словам, это еще не конец жизни.