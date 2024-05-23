Юрист ответил, конфискуют ли имущество Шамарина Юрист Русяев: имущество обвиняемого во взятке Шамарина могут конфисковать

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Имущество обвиняемого в получении взятки замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина могут конфисковать, рассказал юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что статья 290 УК РФ, которую вменяют генерал-лейтенанту, предусматривает подобный вид наказания.

Согласно статье 104.1 УК РФ, конфискация имущества назначается судом в случаях, предусмотренных соответствующими статьями. Статья 290 УК РФ, которая вменяется Вадиму Шамарину, входит в список этих случаев. Так, для Шамарина есть риск конфискации его имущества, — пояснил юрист.

Ранее Русяев рассказал, что Шамарина могут лишить генеральского звания и государственных наград. По его словам, суд может применить лишение звания в качестве дополнительного наказания при совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

Политолог Сергей Марков до этого предположил, что обыски у Шамарина могут быть связаны с чистками высшего генералитета. Эксперт напомнил, что арестованный также занимает высокую должность начальника главного управления связи ВС России.

В 235-м гарнизонном военном суде тем временем сообщили, что Шамарин был арестован 22 мая сроком на два месяца. Такое решение принято в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.