Юрист оспорил слова антиваксеров о нарушении Конституции системой QR-кодов

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Редакция «Новой газеты» отреагировала на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, выпустив официальное заявление после того, как он назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку издания Елену Милашину, а также потребовал от силовиков их задержать.

В редакционном заявлении сказано, что этот конфликт не является только проблемой издания с Кадыровым. Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из...