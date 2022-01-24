Юрист оспорил слова антиваксеров о нарушении Конституции системой QR-кодов
Юрист Берестовский: система QR-кодов не нарушает гражданские права и своды Конституции РФ
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
18:11, 24 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аргументы противников вакцинации в пользу того, что система QR-кодов нарушает гражданские права и своды Конституции РФ, не имеют под собой должного основания, считает юрист Владимир Берестовский. Он напомнил россиянам о положении ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которому в некоторых случаях права и свободы человека могут быть ограничены, передают «Невские Новости».
Говоря о правах, предусмотренных ст. 27 Конституции РФ, люди не учитывают положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, которая говорит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, — уточнил Берестовский.
По его словам, закон о защите от ЧС наделил губернаторов полномочиями издавать дополнительные общеобязательные правила поведения при введении режима повышенной готовности. Например, продолжил Берестовский, определять границы мероприятий и устанавливать особый порядок передвижения на территории.
Ранее Мещанский суд Москвы решил временно закрыть Центральный детский магазин на Лубянке из-за нарушения ограничений, введённых из-за коронавируса, сообщает ТАСС. Причиной рассмотрения дела стало появление толпы фанатов «Майора Грома» на автограф-сессии актёров фильма.