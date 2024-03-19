Юрист оценила шансы Лерчек отнять детей у Чекалина после развода Юрист Александрова: у Лерчек высокие шансы забрать детей у отца после развода

У блогера Валерии Чекалиной весьма высокие шансы забрать детей у отца после развода, высказала мнение NEWS.ru юрист Людмила Александрова. Она пояснила, что суды в России, как правило, становятся на сторону матери в споре о том, с кем останутся дети.

Наши суды, как правило, становятся на сторону матери в споре о том, с кем останутся дети. Если супруги Чекалины не смогут договориться, полагаю, она сможет отсудить свое право оставить детей у себя. Так что можно оценивать шансы на дальнейшее проживание детей с матерью как крайне высокие, — рассказала Александрова.

Ранее Telegram-канал Super.ru сообщил, что Валерия Чекалина подала на развод с мужем Артемом Чекалиным. Лерчек обратилась с документами в суд 15 марта, следует из информационной базы данных судов. Отмечается, что первая беседа по делу «О расторжении брака супругов, имеющих детей» состоится 25 марта.

До этого блогер заявила, что после судов и долгов перед налоговой столкнулась со сложным периодом в отношениях с мужем. По ее словам, она лишилась того, что сплачивало их. При этом она писала, что они стараются справиться с ситуацией.

В марте прошлого года Чекалиных обвинили в легализации доходов, добытых преступных путем. К ноябрю Валерия закрыла долг перед налоговой службой в размере более чем 600 млн рублей, а в декабре дело о неуплате налогов было прекращено. Супругам разрешили пользоваться интернетом и открыли доступ к счетам.