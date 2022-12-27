Юрист оценила шансы офшоров Абызова взыскать с Совкомбанка 9,5 млрд рублей Юрист Брутман усомнилась в шансах кипрских офшоров Абызова взыскать с Совкомбанка 9,5 млрд рублей

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Зарегистрированные на Кипре офшорные компании, связанные с экс-министром Михаилом Абызовым, вряд ли смогут добиться успеха по иску к Совкомбанку на 9,5 млрд рублей, считает юрист Яна Брутман. В беседе с журналом «Компания» она назвала шансы кипрских компаний незначительными. Что касается дела самого Абызова, Брутман полагает, что экс-министру грозит до 15 лет тюрьмы.

В данном случае они де-факто пытаются оспорить в ином процессе решение другого суда, что является недопустимым с точки зрения процессуального законодательства, — так юрист прокомментировала шансы кипрских компаний взыскать средства.

Адвокат Станислав Смоленцев считает, что иск кипрских компаний не бесперспективен. Но Генпрокуратура и Федеральная служба судебных приставов, выступающие третьими лицами по делу, могут наложить арест на взыскание средств, указал он.

Иск в Арбитражный суд Москвы подали пять офшорных компаний, связанных с Абызовым. Истицы потребовали взыскать порядка 9,5 млрд рублей с ПАО «Совкомбанк», сообщало издание Regnum. Причины исковых требований не уточнялись.

Экс-министр по координации Открытого правительства Михаил Абызов стал фигурантом уголовного дела, связанного с выводом крупных средств из страны через зарубежные офшоры. Абызова задержали и арестовали в марте 2019 года по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. В октябре 2020 года суд постановил взыскать с Абызова и пяти зарубежных компаний 32,5 млрд рублей.