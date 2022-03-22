Юрист оценил вероятность блокировки западного кино в России

Западные правообладатели кинокартин и музыкальных произведений могут не продлить истекающие договоры с российскими онлайн-платформами, предупредил юрист по авторским правам Алексей Сорочихин в беседе с «Москвой 24». Он пояснил, что право транслировать любой контент стриминговые площадки получают на основании контракта. Те из них, что заключались до ухода западных студий с российского рынка, должны действовать — таковы нормы международного права.

Я считаю, ситуация с зарубежными произведениями останется плюс-минус более-менее стабильной. По крайней мере в ближайшем обозримом будущем. Возможны единичные эксцессы по непродлению тех или иных лицензий, которые будут заканчиваться. Но резких изменений ситуации я не вижу, — отметил Сорочихин.

При этом он обратил внимание, что в контракте могут быть условия форс-мажора, которые дают право одной из сторон приостановить отношения, или вовсе прекратить их. Является ли ситуация на Украине форс-мажорной — каждая сторона может трактовать по своему, и если возникают разногласия, можно продолжить разбирательства в суде, добавил юрист.

По словам правозащитника, решение о том, останется ли западный контент на российских платформах, будет зависеть и от сроков лицензий, выданных правообладателями. В среднем они действуют 5 лет.

Ранее крупнейшие западные киностудии Sony, Walt Disney и Warner Bros. приняли решение о приостановке выхода своих фильмов в российский прокат. В частности, показ новой части «Бэтмена» был отменён за день до официальной премьеры. Все три киногиганта объяснили свой поступок несогласием с военной операцией РФ на Украине.