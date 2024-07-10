Юрист оценил шансы на помилование бывшего схиигумена Сергия Юрист Остапенко: у бывшего схиигумена Сергия почти нет шансов на помилование

Фото: Пелагия Тихонова /АГН «Москва»

Схиигумен Сергий (Николай Романов)

У основателя Среднеуральского женского монастыря бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), осужденного за экстремизм и склонение к самоубийству, почти нет шансов на помилование, считает член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что в России каждый осужденный имеет право просить о помиловании, но на практике такие прошения рассматриваются годами.

В России, в соответствии с Конституцией, каждый осужденный за преступление имеет право просить о помиловании или смягчении наказания. Помилование осуществляется президентом от имени государства в отношении конкретного лица. На практике это приводит к тому, что ходатайства осужденных рассматриваются иногда годами, в результате чего многие из заявителей освобождаются из мест лишения свободы, так и не дождавшись решения по поданному ходатайству, — заявил Остапенко.

Он подчеркнул, что шансы на помилование в РФ зависят от множества факторов и в целом считаются довольно низкими. По словам юриста, каких-либо условий для помилования осужденного в законе нет. Как отметил Остапенко, при рассмотрении ходатайства, в частности, принимаются во внимание характер преступления и срок отбытого наказания.

Ранее экс-схиигумен Сергий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать его и отправить в зону специальной военной операции. В настоящее время он отбывает наказание в нижнетагильской колонии. Суд приговорил его к семи годам заключения.