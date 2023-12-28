Юрист оценил шансы Блиновской добиться снижения налоговых требований в суде Юрист Хаминский: Блиновская может добиться снижения налогов требований в суде

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская может добиться снижения налоговых требований путем применения налоговой реконструкции, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он подчеркнул, что успех в суде будет зависеть от качества представленных стороной защиты доказательств.

Как сообщила адвокат блогера Наталья Сальникова, заявленное требование касается снижения общей суммы задолженности с более чем 1,4 млрд рублей до 560 млн рублей. И хотя содержание решения инспекции ФНС является налоговой тайной, можно говорить о просьбе Блиновской применить так называемую налоговую реконструкцию, — сказал Хаминский.

Он отметил, что соответствующая процедура предусматривает снижение действительных налоговых обязательств, если налогоплательщик раскроет информацию о реальных доходах. Юрист добавил, что Верховный суд РФ неоднократно указывал на то, что данный механизм является обязанностью налогового органа.

Поэтому предстоящее уже в 2024 году решение суда будет зависеть от качества представленных защитой Блиновской доказательств. И в принципе, вполне вероятно снижение претензий, которые блогер должна исполнить перед бюджетом, — резюмировал Хаминский.

Ранее Блиновская подала иск против инспекции ФНС № 6 по Москве. По данным Telegram-канала SHOT, она потребовала снизить сумму долга по налогам на 60% — с 1,4 млрд рублей до 560 млн рублей.