Юрист оценил наказание для школы за отстранение ученика, курившего на уроке Юрист Соловьев: учителя должны аккуратно относиться к отстранению школьников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Административное наказание для школы, отстранившей от занятий ученика, курившего на уроке, является правильным, заявил юрист Иван Соловьев. Комментируя ситуацию «Радио 1», эксперт подчеркнул, что учителя должны аккуратно относиться к удалению школьников с уроков. По его словам, такие решения могут приводить к последствиям: неизвестно, куда пойдет ученик, отстраненный от занятий, и что он может сделать.

Я решение суда не могу признать неправильным. <...> Выгонять с урока — это путь к последствиям. Непонятно, что этот оскорбленный ученик о себе возомнит и куда он пойдет. Да, это судебное решение — определенный прецедент. Наверное, учителям следует более аккуратно относиться к такому решению по удалению с уроков, — пояснил юрист.

По его словам, необходимо урегулировать подобные вопросы на законодательном уровне. Так учителя будут четко знать, как поступить, если ребенок начнет курить на уроке. Юрист напомнил, что в уставе учебных заведений прописан запрет на курение.

Доктор педагогических наук Евгений Ямбург с таким мнением не согласился. Он считает, что учителя поступили правильно, отстранив ученика от занятий. Дальше, подчеркнул эксперт, педагоги должны были вызвать родителей и вынести предупреждение.

В Санкт-Петербурге ранее школе № 182 выдали судебное предупреждение в связи с отстранением от уроков семиклассника, который закурил на занятии электронную сигарету. Мальчик систематически пользовался электронной сигаретой в туалете школы, а мать никак не реагировала на жалобы педсостава. Тем не менее суд признал незаконным решение администрации школы.