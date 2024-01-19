Юрист оценил идею проводить психологические тесты перед выдачей кредита Юрист Арешев: идею проводить психологические тесты для заемщиков надо доработать

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Идея Совфеда проводить для потенциальных заемщиков психологические экспресс-тесты перед выдачей кредитов, чтобы сократить число жертв мошенников, требует доработки, считает юрист Петр Арешев. В разговоре с «360» эксперт уточнил, что сотрудники банков могут воспринять такой закон формально и будут задавать клиентам шаблонные вопросы.

Сотрудники будут задавать шаблонные вопросы и получать от заемщиков шаблонные ответы. Пожалуйста, все делают так же, как и раньше. Поэтому законопроект требует явной доработки: идея вроде бы хорошая, но как ее реализовать, совершенно непонятно, — пояснил юрист.

Арешев подчеркнул, что под условие психиатрической экспертизы ставят правомерность возврата кредита: если банки не будут соблюдать новую меру, то заемщика хотят освобождать от необходимости выплачивать деньги, взятые под давлением мошенников. По словам эксперта, встает вопрос, достоверны ли будут психологические экспресс-тесты. Кроме того, кредитно-финансовым организациям придется дополнительно нанимать сотрудников с профильным образованием, чтобы проводить такие тесты. Это увеличит расходы для банков, что может привести к росту процентной ставки по потребкредитам.

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин ранее предложил внести изменения в порядок предоставления потребительских кредитов в России. По его словам, банки и другие финансовые организации будут обязаны проверять, заключает ли клиент договор по собственной воле.