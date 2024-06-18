Юрист оценил, что будет с законом о бездомных животных в Бурятии Хаминский: акт КС по бездомным зверям может оспорить права Бурятии на усыпление

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Судебный акт Конституционного суда по бездомным животным может положительно повлиять на решение Верховного суда Бурятии, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. Он напомнил, что споры вызвали положения закона, по которым регионам передали право решать судьбу бездомных зверей.

Так, в ноябре 2023 года в Бурятии приняли закон, который разрешает усыплять отловленных бездомных животных, если их не забрали из приюта в течение 30 дней. Инициативная группа граждан и благотворительная организация обратились в Верховный суд субъекта с требованием признать недействующими указанных норм регионального закона.

Участвовавший в рассмотрении дела в Конституционном суде представитель Генеральной прокуратуры согласился с тем, что ст. 16 федерального закона позволяет умерщвлять животных только в случаях непереносимых физических страданий на основе профессиональных ветеринарных оценок, но в Бурятии местным законом введены иные критерии, а физические страдания животного исключены для целей, что противоречит принципиальному подходу федерального закона, — отметил Хаминский.

При этом юрист выразил уверенность, что Конституционный суд, скорее всего, признает нормы федерального закона соответствующими Конституции и зафиксирует отсутствие конкуренции норм федерального и местного закона. Но с высокой долей вероятности в определении КС будет разъяснение конституционно-правового смысла статьи 16, которое позволит Верховному суду Бурятии удовлетворить административный иск правозащитников и признать оспариваемые нормы местного закона недействующими, резюмировал адвокат.

Ранее магаданские депутаты приняли закон, которым разрешили умерщвление бродячих собак. Резко против закона выступил только прокурор региона. Закон будет направлен губернатору Магаданской области. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. При этом умерщвлять будут больных, опасных и просто бесхозных собак без ошейников.