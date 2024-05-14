Юрист объяснила, законно ли глушить связь в школах Юрист Шульгина: ставить глушилки сотовой связи в школах незаконно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Использовать в школах устройства подавления сотовой связи незаконно по действующему законодательству, заявила в разговоре с NEWS.ru юрист движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Елена Шульгина. Так она прокомментировала планы красноярской школы № 158 установить глушилки со следующего учебного года. По ее словам, для этого требуется соответствующий федеральный закон.

Любые ограничения, связанные с личными правами граждан, возможны только в силу федерального закона. Если будут внесены изменения в закон «О связи», предусматривающие ограничение связи в школах, то это будет вполне легальной мерой воздействия для каких-то заявленных целей, — сказала собеседница NEWS.ru.

Она напомнила, что пока такой нормы в законе нет. В текущих условиях школы не могу принимать решения об ограничении связи ни самостоятельно, ни через вышестоящие инстанции, например региональные министерства образования.

В первых числах мая в Красноярске состоялось общегородское родительское собрание. На нем обсуждались вопросы информационной безопасности и влияния гаджетов на детей. Мероприятие проходило в школе № 158 «Грани» Свердловского района города, где в следующем учебном году хотят установить глушилки мобильной связи.

Инициатива была озвучена директором образовательного учреждения Александром Лазутиным, когда речь зашла о концентрации внимания учеников. Он напомнил, что в российских школах уже запрещено пользоваться смартфонами на уроках. Однако, по его словам, некоторые ученики продолжают игнорировать это ограничение.

В декабре 2023 года в России приняли закон, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Исключение составили случаи, связанные с появлением угрозы жизни или здоровью учащихся и педагогов. Документ также закрепил за учениками обязанность соблюдать дисциплину в стенах учебного заведения.