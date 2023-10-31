Юрист объяснила, могут ли установить камеру в школьном туалете Юрист Попова: установка камер в школьном туалете является незаконной

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В любом образовательном учреждении, например, в школе или детском саду, установка камер в туалете является незаконной, пояснила юрист по правам детей и матерей Анастасия Попова. В разговоре с aif.ru эксперт подчеркнула, что подобное считается нарушением права на частную жизнь. Запрет распространяется в том числе и на туалеты, где стоят закрытые кабинки.

Видеонаблюдение в туалетах исключено — это нарушение права на частную жизнь. Недопустимо устанавливать камеры, даже если в туалете есть закрытые кабинки. Потому что туалет — место для выполнения интимных процедур, и они могут быть не связаны с физиологическими процессами, которые осуществляются за дверьми кабинок, — пояснила юрист.

Попова уточнила, что дирекция школы также не имеет права решать проблему курения в туалетах через установку видеонаблюдения. Она рекомендует вместо этого использовать системы противопожарной безопасности, которые реагируют на дым, или вводить дежурства. При этом юрист напомнила, что в местах массового скопления людей, на территории учебного заведения и в коридорах, камеры должны быть обязательно для обеспечения безопасности и антитеррористических мер.

В Госдуму ранее внесли законопроект об ограничении использования учащимися гаджетов в школах в личных целях. В случае, если он будет принят, ученики смогут брать телефоны в руки только тогда, когда это требуется для изучения программы.