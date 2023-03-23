Юрист объяснила, могут ли призывника отправить в зону СВО Юрист Лютницкая заявила, что призывников не могут отправить в зону СВО

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Граждан, которые проходят срочную службу по призыву, не отправляют на территорию проведения спецоперации, заявила юрист Ольга Лютницкая. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она напомнила, что в стране еще действует указ президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации.

Как утверждает Министерство обороны, граждане, которые призываются в рамках мероприятий, связанных с призывом, не направляются на территорию специальной военной операции, — сказала Лютницкая.

Юрист подчеркнула, что президент не публиковал указ, который отменял бы частичную мобилизацию в России. Согласно действующему законодательству, она все еще продолжается. Эксперт также добавила, что сроки подготовки бойцов перед отправкой в зону СВО для призванных в рамках мобилизации не установлены.

В Минобороны России ранее сообщили, что некоторые мобилизованные граждане отбыли в первые отпуска из зоны проведения спецоперации. На сайте ведомства было опубликовано видео с двумя военнослужащими, прибывшими в Карачаево-Черкесскую республику на две недели для отдыха.

Ленинградский областной суд ранее отказал призывной комиссии в удовлетворении апелляционной жалобы в деле Павла Мушуманского, которого хотели мобилизовать во время прохождения альтернативной гражданской службы. В ноябре 2022 года суд первой инстанции уже признал призыв мужчины незаконным, но военкомат продолжал настаивать, что факт прохождения АГС не освободил его от мобилизации. В итоге решение призывной комиссии было признано незаконным, сообщил правозащитник Павел Чиков.