Юрист объяснила, кому нужен самозапрет на кредиты Юрист Моисеева: самозапрет на кредиты защитит всех россиян от мошенников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принятый Госдумой закон о самозапрете граждан на выдачу кредитов будет иметь положительный эффект в борьбе с мошенничеством в финансовой сфере, рассказала в беседе с «МК в Калининграде» адвокат Маргарита Моисеева. По ее словам, такая мера станет действенным механизмом защиты россиян.

Запрет гарантирует, что без личного участия человека на него не будет оформлен кредит. Банки и МФО перед заключением кредитного договора будут должны запросить в бюро кредитных историй информацию о наличии запрета на кредитование клиента. Если такое ограничение установлено — отказать в выдаче кредитных денежных средств, — пояснила юрист.

Еще одним плюсом нововведения она назвала то, что, если банк выдал кредит с установленным запретом, ответственность за это ложится на саму кредитную организацию, которая не сможет потребовать возврата денег с клиента.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко добавил в беседе с изданием, что сегодня распространены случаи, когда злоумышленники оформляют на имя человека кредит, используя утечку личных данных. Поэтому самозапрет станет полезным инструментом защиты граждан.

Люди устанавливают добровольный запрет на оформление займов. Это можно сделать в своей кредитной истории, направив обращение в бюро кредитных историй, банк или МФО, а также через «Госуслуги». <...> Банки при проверке кредитной истории и наличии такой записи будут обязаны отказать в выдаче кредита, — рассказал эксперт.

В свою очередь, гендиректор юридической компании Антон Михайлов назвал в беседе с изданием еще один положительный эффект от самозапрета на кредиты для граждан. По его словам, это также защита от импульсивных и ненужных покупок.

Ранее финансовый омбудсмен Павел Медведев заявил, что принятый Госдумой закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов, продуман не до конца. По его словам, банки зачастую выдают кредиты, не проверяя данные заемщика, что делает нововведение бесполезным.