Юрист объяснила, какое наказание грозит за нарушение санитарных норм в доме Юрист Романова: захламляющих квартиры жильцов могут выселить

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За постоянное нарушение санитарных норм и захламление квартир и подъездов в многоквартирных домах виновникам может грозить наказание вплоть до выселения, рассказала в беседе с «Москвой 24» юрист Милана Романова. Она посоветовала соседям таких нарушителей обратиться в санитарно-эпидемиологическую станцию, управляющую компанию и к участковому.

Как рассказала специалист, после осмотра помещения сотрудником СЭС и участковым нужно взять у них копии протоколов. Также необходимо собрать фото-, видео- и письменные показания свидетелей. С этими документами следует обратиться в управляющую компанию, а также в районную или городскую администрацию, в органы Россанэпидемнадзора и внутренних дел. За однократное нарушение санитарно-эпидемиологических требований предусмотрен штраф в одну тысячу рублей.

Если эти меры не помогли и захламление продолжается, то необходимо обратиться в прокуратуру, в федеральные органы власти, к региональным или федеральным депутатам. Также важно предать историю огласке, — порекомендовала эксперт.

Если такие способы воздействия не приносят результата, то человека могут выселить из квартиры, добавила юрист. Закон позволяет выдворить гражданина из жилья, предоставленного ему по договору социального найма, и предоставить ему аналогичное жилье в другом доме. Лишить нарушителя собственной квартиры можно только по суду. Заявление при этом имеют право подавать только местные органы власти, а не соседи. Если суд удовлетворит иск, то квартиру продают с публичных торгов, а хозяину выплачиваются полученные от продажи деньги за вычетом судебных издержек.

При этом если собственник после решения суда наведет в квартире порядок, то он имеет право добиться отмены продажи. В этом случае комиссия повторно проверит жилье, убедится в чистоте и процесс остановят. Однако повторное захламление и новый иск увеличат шансы нарушителя на выселение, заключила Романова.

Ранее юрист Анастасия Хандруева предупредила, что съем жилья без договора найма является опасным способом арендовать квартиру. Эксперт пояснила, что квартиросъемщик рискует оказаться в любой момент выселенным. Кроме того, собственник может повысить стоимость аренды или изменить условия проживания.