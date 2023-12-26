Юрист объяснила, какие новогодние подарки учителям приравниваются к взятке Юрист Разумовская: учителям можно дарить подарки не дороже трех тысяч рублей

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С новогодними подарками учителям могут возникнуть проблемы, если стоимость презента превышает три тысячи рублей, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» адвокат Арсения Разумовская. Она уточнила, что подарки дороже этой суммы приравниваются к даче взятки.

В соответствии с 575 статьей Гражданского кодекса, подарки учителям дарить можно, но не дороже трех тысяч рублей. Конечно, никто не запрещает разбить поздравление на части и порадовать преподавателя несколько раз на суммы до трех тысяч, но нужно помнить, что все остальное приравнивается к взятке, — предупредила юрист.

Кроме того, по ее словам, нельзя дарить все, что можно монетизировать — например, билеты или оплаченные путевки, которые можно сдать, получив за них деньги. Это также будет приравниваться к взятке.

Также адвокат рассказала, что учебные заведения могут конкретизировать виды подарков педагогам, прописав это в уставе или внутреннем положении. Подарком может быть, например, коробка конфет или поделка от ребенка. Такая мера, по словам юриста, соответствует закону.

Ранее заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург назвал новогодние презенты преподавателям завуалированными взятками. По его мнению, сотрудники всех учебных заведений должны отказываться от подарков.