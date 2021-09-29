Юрист объяснила, как повысить рождаемость в России

Разговоры о запрете на аборты без медицинских показаний давно ведутся как на законодательном, так и на бытовом уровне. Однако есть способ повысить рождаемость в стране без запрета на прерывание беременности раньше срока, заявила юрист Екатерина Антонова. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Сокращение числа абортов путем устранения их причин, главная из которых — безграмотность в вопросах продолжения рода, а также отказов от деторождения является серьезным фактором для повышения рождаемости в стране, — призналась Антонова.

Она добавила, что к решению этого вопроса стоит подойти более комплексно, начав с информационно-образовательной поддержки женщин в трудный для них период беременности. Также им следует оказать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь в случае необходимости.

Ранее NEWS.ru выяснил, почему в XXI веке женщины всё ещё прибегают к варварским методам преждевременного прерывания беременности и делают аборты в подпольных клиниках.