Юрист объяснила, что можно делать при задержании полицией Юрист Елизарова: при задержании полицией можно настаивать на уведомлении родных

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В случае задержания полицией за административное правонарушение человек имеет право потребовать уведомить об этом его родных и защитника, рассказала «Газете.Ru» адвокат Людмила Елизарова. Она также посоветовала сохранять спокойствие и не забыть попросить сотрудников представиться и сообщить причину задержания.

Важно помнить, что в случае административного задержания сотрудники полиции обязаны незамедлительно уведомить о вашем задержании близких родственников, на этом необходимо настаивать, а также защитника (адвоката), если вы его назовете, — объяснила эксперт.

Юрист напомнила, что срок задержания за административное нарушение не должен превышать три часа. Однако если за нарушение предусмотрен арест или выдворение за пределы России, то срок задержания может увеличиться до 48 часов.

Еще одним поводом для задержания может стать подозрение в совершении преступления при наличии оснований, продолжила адвокат. Задержание по этой причине не должно превышать 48 часов, в особых случаях по решению суда срок может быть продлен до 72 часов, но не более, отметила юрист. В отделе полиции необходимо настаивать на составлении протокола задержания и обязательно проверить, чтобы дата и время, указанные в документе, соответствовали действительности.

После того как вас доставили в отдел полиции, вы имеете право требовать один телефонный звонок, который должен быть вам предоставлен в течение трех часов, <...> чтобы поставить в известность ваших родственников о задержании или защитника (адвоката), — рассказала Елизарова.

В случае, если при задержании человек был подвергнут личному досмотру, ему стоит внимательно ознакомиться с протоколом, не боясь указывать замечания, резюмировала специалист.

Ранее в Екатеринбурге был отпущен задержанный полицейскими криминальный авторитет Марсель Гасанов, в машине которого нашли несколько пистолетов без документов. В МВД назвали задержание обычным оперативным мероприятием профилактического характера.