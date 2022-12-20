Юрист объяснил, за что могут выплатить тринадцатую зарплату Юрист Аулов: тринадцатую зарплату могут выплатить за выполнение плана и высокую эффективность

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Годовую премию или тринадцатую зарплату могут выплатить либо всему рабочему коллективу, либо части сотрудников, которые соответствуют определенным критериям, рассказал РИАМО юрист Денис Аулов. По его словам, как правило, выплату назначают за выполнение годового плана, повышение эффективности труда и достижение определенных рабочих целей. Размер выплаты определяется индивидуально каждой организацией, также организация может увеличить ее размер для конкретных сотрудников. Эксперт подчеркнул, что выплата годовой премии является правом, а не обязанностью работодателей.

Согласно части 1 статьи 22 ТК РФ выплата годовой премии является правом, а не обязанностью работодателя, так что порядок и условия премирования трудовым законодательством не регламентируются. В каждом конкретном случае подобное решение принимается руководителем организации в индивидуальном порядке, — пояснил Аулов.

Юрист добавил, что оспаривать решение работодателей о невыплате годовой премии или тринадцатой зарплаты бессмысленно, кроме случаев, когда есть место явному нарушению трудовых прав в отношении конкретного работника. Например, когда премию выплатили всему коллективу, кроме одного сотрудника, или отменили ранее утвержденный приказ о премировании, уточнил эксперт. Также эксперт напомнил, что тринадцатую зарплату работодатели могут выплатить до 15 января.

Юрист Наталья Грешнова ранее рассказала, что тринадцатую зарплату традиционно выплачивают военнослужащим, работникам бюджетной сферы и крупных корпораций. По словам эксперта, в большинстве случаев данное вознаграждение получают лишь те работники, кто добился значительных успехов и имеют большой стаж работы. В случае решения о поощрении исключение, скорее всего, составят нарушители трудовой дисциплины и некачественно выполняющие свои обязанности сотрудники.