Юрист объяснил вердикт Верховного суда о феминитивах Юрист Хаминский: решение Верховного суда о феминитивах не коснется обычных людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постановление Верховного суда об использовании феминитовов вырвано из контекста, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, на самом деле вердикт затрагивает представителей ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), а не обычных людей.

Говоря простым языком, если представители ЛГБТ, отвечающие указанной Верховным судом совокупности признаков, используют сленговые слова и выражения типа феминитивов, это будет считаться дополнительным подтверждением их отношения к запрещенному объединению. Но использование в устной или письменной практике указанных слов обычными, то есть не входящими в запрещенные объединения людьми, не может иметь никаких правовых последствий, — объяснил собеседник.

Хаминский напомнил, что постановление Верховного суда содержит 19 страниц «убористого текста». Однако, продолжил он, некоторые «специалисты» предпочли выдернуть отдельные слова из контекста, чтобы скомпилировать очередную скандальную новость.

Юрист предположил, что хейтеры выдернули слова про феминитивы из первого абзаца шестой страницы, причем сделали это, даже не прочитав предложение полностью. Он указал, что на предыдущей, пятой странице суд перечисляет основные признаки ЛГБТ-сообщества, его организационную структуру, принцип распределения ролей, порядок финансирования конкретных юридических лиц, входящих в сообщество и многое другое.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов сказал, что феминитивы и другие «сатанизмы» необходимо признать экстремизмом, по крайней мере в сфере грамотности. Парламентарий подчеркнул, что на государственном уровне необходимо «прекратить измывание над родной речью и русским языком».