Юрист объяснил призывникам, как пройти гражданскую службу вместо военной Юрист Лухин объяснил нюансы прохождения альтернативной гражданской службы вместо срочной военной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Альтернативная гражданская служба (АГС) является законным правом любого призывника, а отказ в ее предоставлении незаконен, и его можно оспорить в суде или в вышестоящей призывной комиссии, рассказал в беседе с «360» юрист Андрей Лухин. При этом, по его словам, призывник не обязан доказывать наличие взглядов, которые не позволяют ему отправляться на срочную службу, так как соответствующее заявление о переводе — уже основание для замены. Юрист также напомнил, что альтернативная гражданская служба длится дольше срочной — от 18 до 21 месяца.

Призывник не обязан доказывать наличие каких-то взглядов. То есть заявление о том, что срочная служба противоречит каким-то взглядам и убеждением — это уже основание для замены. Другой вопрос, что у военкоматов есть свои планы по призыву, так что они далеко не всегда выносят решение о замене, — предупредил Лухин.

Специалист пояснил, что на срок альтернативной гражданской службы с призывником заключают трудовой договор, расторгнуть который по инициативе самого сотрудника будет уже нельзя. Также во время прохождения АГС запрещается устраиваться на подработки.

При этом, как пояснил эксперт, работодатель платит призывнику зарплату, предоставляет отпуска и больничные в соответствии с трудовым законодательством. Однако чаще всего россиян направляют на АГС в другие регионы России, и в таком случае, как объяснил Лухин, государство оплачивает проживание и затраты на проезд.

После прохождения АГС россиянин получает военный билет с соответствующей отметкой и переводится в запас, добавил он. В то же время прошедших альтернативную гражданскую службу могут призвать наравне со всеми в рамках частичной мобилизации, уточнил юрист.

По его словам, список профессий для АГС заново утверждают перед каждым призывом — он составляется исходя из потребностей государства. В утверждённом на 2022 год перечне специальностей для прохождения АГС значатся курьер, уборщик, водитель, грузчик, мастер по ремонту обуви, кочегар, пожарный, а также помощник воспитателя, разнорабочий, слесарь, столяр, оленевод, тракторист и другие. Лухин отметил, что призывника могут отправить работать в почтовые отделения, медицинские организации, однако работа там обычно черновая, не требующая квалификации и предполагающая маленькую зарплату и большую текучку кадров.

Однако он уточнил, что существуют в списке и профессии, требующие высокой квалификации. При наличии образования и навыков в рамках АГС можно устроиться агрохимиком, врачом-кардиоревматологом, педиатром, стоматологом, звукорежиссёром, артистом оркестра или балета, программистом, экономистом и так далее, пояснил Лухин.

Заявление о том, что гражданин хочет заменить срочную военную службу альтернативной гражданской, нужно подавать за полгода до призыва. При этом Лухин настоятельно не рекомендует проходить медкомиссию в военкомате до того, как решение по АГС будет принято военной комиссией. По его словам, это опасно тем, что призывнику откажут в замене срочной военной службы на альтернативную, признают его годным и сразу вручат повестку для явки с вещами.

2 ноября Совет Федерации России одобрил закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. 27 октября соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума. Отмечается, что он вступит силу по истечении 10 календарных дней с момента опубликования.