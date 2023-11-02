Юрист объяснил, почему за попрошайничество в метро грозит тюрьма Юрист Русяев: просившим на «дорогу» в московском метро грозит до 5 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия банды попрошаек, орудовавшей в московском метро, квалифицируются как мошенничество, объяснил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, они обманным путем похищали деньги пассажиров, а обман в корыстных целях, даже без применения насилия или угроз, является опасным для общества деянием.

Такие действия и квалифицируются как мошенничество. В данном случае применяется часть 2 статьи 159 УК РФ, так как преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то есть в соучастии — это отягчающее обстоятельство. Аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — отметил юрист.

Русяев объяснил, что задержанные целенаправленно вводили пассажиров в заблуждение относительно целей сбора денег. Люди, доверившись просьбе о помощи в оплате проезда, передавали свои деньги, полагая, что они будут использованы именно на проезд. На самом же деле эти деньги тратились мошенниками на другие цели. То есть, отметил эксперт, имел место прямой обман и причинение материального ущерба гражданам.

Важно понимать, что обман в корыстных целях, даже без применения насилия или угроз, является опасным для общества деянием. Ведь такие действия приносят не только финансовый ущерб, но и подрывают доверие между людьми. Поэтому государство и устанавливает уголовную ответственность за мошенничество во всех его формах, — подытожил юрист.

Ранее в МВД России сообщили о задержании в московском метро банды профессиональных попрошаек. Двое мужчин и три женщины действовали на нескольких станциях кольцевой линии. Они подходили к пассажирам с просьбой одолжить деньги на железнодорожный билет, обещая по прибытии домой вернуть сумму долга переводом на банковскую карту.