Юрист объяснил, почему владельцу покусавшей калужан собаки ничего не будет Юрист Хаминский: нападение пса на калужан не будет иметь последствий для хозяина

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Нападение бойцовой собаки на детей в Калуге не будет иметь особых последствий для ее владельцев, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют санкции за нарушение правил выгула домашних животных.

К сожалению, нападение собаки на детей в Калуге не будет иметь значимых последствий для владельцев питомца. С одной стороны, в законе об ответственном обращении с животными прописаны правила содержания, в том числе выгула собак и кошек. С другой стороны, на федеральном уровне отсутствуют нормы, устанавливающие единообразный подход к санкциям за нарушение требований закона, — объяснил Хаминский.

Эксперт подчеркнул, что уголовная ответственность может наступить только в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти пострадавшего. При этом наказание для хозяев животных не будет суровым.

Формой вины будет считаться неосторожность, а значит, что наказание не превысит двух лет лишения свободы даже при самом трагическом исходе. При причинении среднего или небольшого вреда здоровью уголовная ответственность не предусмотрена вовсе, — заявил он.

Юрист также добавил, что в каждом регионе России установлена административная ответственность за нарушение правил выгула собак. Чаще всего штраф для владельцев животных не превышает 3000–5000 рублей.

Ранее в Калуге в результате нападения бойцовой собаки пострадали двое детей. Как сообщили местные жители, пес был на «самовыгуле». Пострадавшим мальчику и девочку оказали медпомощь, госпитализация не понадобилась. Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента.