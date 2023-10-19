Юрист объяснил, почему в России одинокий мужчина не может усыновить ребенка Юрист Сорвачев: к одиноким мужчинам настороженно относятся в вопросе усыновления

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Настороженное отношение в обществе к одиноким мужчинам является причиной того, что в России они лишены законной возможности усыновить детей, рассказал в беседе с Пятым каналом семейный юрист Антон Сорвачев. По его словам, дискриминация не позволяет таким мужчинам прибегнуть и к услугам суррогатного материнства.

У нас запрещено суррогатное материнство для одиноких мужчин. Так же, как и усыновление. Думаю, что какие-то поп-звезды, политики первой величины могут себе это позволить. Но у нас разговор об обычных мужчинах. <...> Им никто не даст усыновить ребенка, — подчеркнул Сорвачев.

Он добавил, что Россия не является исключением в этом вопросе. Во многих других странах для этой категории граждан также недоступно усыновление детей и услуги суррогатных матерей. Причиной является стереотип, что одинокий мужчина может быть источником различных проблем, в том числе педофилии.

В целом тренд такой: одинокий мужчина <...> — это зло, это плохо, это потенциальный негодяй, — рассказал юрист.

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