Юрист объяснил, почему укравшая 23 млн у банка кассирша вышла на свободу Юрист Русяев: кассирша из Ачинска вышла по УДО из-за отсутствия взысканий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кассирша Анна Григорьева, укравшая у банка 23 млн рублей в Красноярском крае, вероятно, смогла выйти по УДО благодаря безупречному поведению в колонии, а также благодаря оценке прокурора, посчитавшего достаточным уровень ее исправления, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Специалист подчеркнул, что на аналогичное решение может рассчитывать и муж женщины, также осужденный по этому делу.

В случае Григорьевой решающими факторами, по всей видимости, стали ее безупречное поведение в колонии, отсутствие взысканий, а также поддержка ходатайства об УДО со стороны прокурора и администрации исправительного учреждения. Оценив степень ее исправления, суд счел возможным применить условно-досрочное освобождение, — пояснил он.

Русяев подчеркнул, что каждый осужденный, согласно статье 79 УК РФ, может рассчитывать на условно-досрочно освобождение в случае, если он отбыл часть срока наказания при примерном поведении. Если говорить о преступлениях более тяжкой категории, к которым относится хищение в особо крупном размере, необходимо отбыть не менее половины назначенного срока.

По его словам, супруг россиянки, получивший шесть лет, тоже может выйти по УДО при соблюдении вышеперечисленных условий. Однако юрист отметил, что в его деле есть нюанс — по данным следствия, он был подстрекателем и организатором преступления, что значительно снижает шансы на УДО.

Суды, как правило, более снисходительны к соучастникам, совершившим преступление по принуждению или из-за стечения тяжелых обстоятельств, — заключил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о намерении актера Михаила Ефремова в сентябре 2024 года подать прошение об УДО. В 2020 году он был приговорен к 7,5 годам колонии по делу о смертельном ДТП, произошедшем по его вине. Срок его заключения истекает в 2028 году.