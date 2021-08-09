Юрист объяснил, почему Соболь уехала за границу легально

Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Любовь Соболь покинула Россию на законных основаниях. Об этом рассказал юрист Максим Пашков, передаёт РИА Новости.

Он объяснил, что мера пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Соболь была отменена.

В данный момент она временно выехала за пределы России — может быть, отдохнёт неделю и вернётся, мы не знаем, какого-либо заявления не было. Приговор ещё не вступил в законную силу, наверняка будет подана апелляционная жалоба, а значит в ближайшее время за его неисполнение юридические последствия не наступят, — отметил он.

По его словам, ситуация прояснится, когда приговор суда вступит в законную силу. Юрист отметил, что, вероятно, на политика не накладывали ограничений на передвижение из-за наложенных на неё миллионных штрафов, так как она смогла пересечь границу. Он подчеркнул, что приставы вправе разрешать или запрещать выезд из страны из-за долгов.

Это довольно примечательно. Людям из-за 30 тысяч рублей долга закрывают выезд за пределы России, а там исполнительные производства на несколько десятков миллионов. Здесь интересно узнать позицию приставов, — добавил он.

По информации нескольких СМИ, Соболь улетела из Москвы в Стамбул 7 августа, спустя пять дней после того, как была приговорена к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». Сама политик никак не комментировала эту информацию.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

Фигурантами дела также являются брат Алексея Навального Олег, соратники Олег Степанов и Дмитрий Барановский, пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алёхина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, глава «Альянса врачей» (признан российскими властями иностранным агентом) Анастасия Васильева. По мнению следствия, они виновны в том, что из-за их призывов граждане вышли на несогласованный митинг, «создав угрозу массового заболевания».