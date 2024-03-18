Юрист объяснил, почему опасно брать найденные на улице деньги Юрист Русяев: присваивание себе найденных на улице денег считается кражей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Присваивание себе денежных средств, найденных на улице, считается кражей, за которую придется нести уголовную ответственность, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, согласно Гражданскому кодексу РФ, любые утерянные деньги или вещи считаются чужой собственностью.

Казалось бы, ничья забытая или потерянная купюра — настоящая удача для того, кто ее подобрал. Однако с юридической точки зрения ситуация выглядит совсем иначе. Согласно Гражданскому кодексу РФ, любые найденные деньги или вещи считаются чужой собственностью, на которую имеются собственники. Присвоив такую находку себе, вы рискуете быть обвиненными в краже чужого имущества по статье 158 УК РФ, — подчеркнул Русяев.

Собеседник пояснил, что деньги могли быть потеряны жертвой преступления или получены преступным путем. А человек, который подобрал и оставил у себя такую находку, не сообщив об этом в компетентные органы, автоматически становится подозреваемым, добавил Русяев. По словам юриста, скрывшему находку человеку могут инкриминировать соучастие в хищении или отмывании денег, полученных незаконным способом.

Эксперт отметил, что правильным действием в такой ситуации является сообщение о находке в полицию или орган местного самоуправления с подробным описанием всех обстоятельств обнаружения денег или других вещей. При этом гражданин, который нашел вещь и обратился к правоохранителям, имеет право на вознаграждение, если владелец найдется.

В заявлении следует указать просьбу передать находку вам во владение, если ее настоящий хозяин не объявится в течение 6 месяцев, как того требует 228 статья ГК РФ. Если же владелец найденных денег вдруг объявится, нашедший их добросовестный гражданин имеет право получить разумное вознаграждение — как правило, не более 20% от стоимости находки. Однако если факт находки изначально скрывался, права на вознаграждение у нашедшего не возникает, — заключил Русяев.

Ранее в Москве водитель Mercedes подобрал конверт с деньгами, который обронил прохожий. По его данным, в конверте находилось 780 тысяч рублей. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего мужчину за кражу.