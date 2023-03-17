Юрист объяснил, почему изменения в законе о налогах не спасут Лерчек Юрист Капштык: законопроект о налогах спасет блогера Лерчек только от одной статьи

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В случае принятия законопроекта, который предусматривает смягчение ответственности за некоторые связанные с неуплатой налогов преступления, блогер Валерия Чекалина (Лерчек) сможет избежать наказания по одной статье, рассказал юрист Юрий Капштык. Специалист пояснил «Слову и Делу», что для этого она должна будет уплатить все налоги, чтобы прекратили уголовное преследование.

Закон не имеет обратной силы и применяется в текущем режиме. Поэтому, если закон вступит в силу, когда ее дело передадут на рассмотрение в суд, а она уплатит налоги, это будет дополнительным основанием для освобождения от уголовного преследования. Государству выгоднее получить недоимки в добровольном порядке, — уточнил эксперт.

По словам юриста, не стоит ожидать, что при этом Лерчек ждет полное освобождение от ответственности. Законопроект находится на стадии рассмотрения, и его могут не принять. Кроме того, Капштык отметил, что в деятельности блогера просматриваются признаки осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а это будет рассматриваться как отдельное уголовное дело.

Если будет подтверждено, что она осуществляла незаконную банковскую деятельность в виде конвертации валют и перевода средств, это будет уже другая статья, — рассказал юрист.

Против блогеров Чекалиных возбудили два уголовных дела о неуплате налогов и легализации незаконно нажитых средств. Сами они вину не признают. По оценке следствия, супруги причинили государству ущерб на сумму свыше 311 млн рублей.

Как объяснил Капштык, следствие на данный момент разбирается, кто был участником схемы и какая его степень вины, а также как производились махинации. Сейчас предоставляется информация, что Лерчек действовала по предварительному сговору со своим мужем.

Суд ранее запретил блогеру Лерчек в течение двух месяцев пользоваться телефоном, почтой и интернетом, а также общаться со свидетелями и соучастниками по делу об отмывании средств. Чекалина опубликовала в социальных сетях прощальный пост.