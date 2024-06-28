Юрист объяснил, почему Блиновского объявили в розыск Юрист Хаминский: Блиновского могли объявить в розыск из-за неявки к следователю

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Алексей Блиновский

Супруга блогера Елены Блиновской, Алексея Блиновского, могли объявить в розыск из-за неявки к следователю, предположил руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru. Он объяснил, что это обязательство могло быть частью меры пресечения. При этом подписание Блиновским контракта и участие в спецоперации не освобождает его автоматически от уголовной ответственности, добавил эксперт.

Скорее всего, следствие ограничилось выдачей Блиновскому обязательством о явке, т.е. письменного обязательства своевременно являться по вызовам следователя, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом. Таким образом, следователь, направив вызов Блиновскому явиться для совершения процессуальных действий, после неявки получил формальное право объявить Блиновского в розыск, — объяснил Хаминский.

Закон, согласно которому судимые граждане могут заключить контракт, требует определенных процедур, добавил юрист. Лицо сначала должно официально уведомить компетентные органы, после чего уголовное дело приостанавливается.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что мужа «королевы марафонов» объявили в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. По данным канала, всего бизнесмену вменяют три статьи, в том числе легализацию денежных средств и соучастие в преступлениях супруги.