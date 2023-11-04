Юрист объяснил отправку Шабутдинова в СИЗО, а не под домашний арест Юрист Хаминский: Шабутдинов отправлен в СИЗО, поскольку может помешать следствию

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Аяз Шабутдинов

Инфобизнесмен Аяз Шабутдинов не представляет опасности для общества, но вполне может помешать следствию вести разбирательство по делу о мошенничестве, заявил юрист Александр Хаминский в комментарии NEWS.ru. Именно поэтому его и поместили в СИЗО, а не под домашний арест, полагает эксперт.

Не думаю, что он представляет опасность для общества. Но помешать следствию — вполне. УПК РФ подразумевает следующие основания для ареста: обвиняемый может скрыться, повлиять на потерпевших и свидетелей, уничтожить улики, — говорит юрист.

По словам Хаминского, Шабутдинов, имеет множество помощников, часть из которых может впоследствии поменять свой статус, а также располагает значительными материальными и финансовыми ресурсами. По его словам, блогер объективно может противодействовать следственным действиям.

Ранее Таганский районный суд отправил инфобизнесмена Шабутдинова в СИЗО до 26 декабря. Прокурор отмечал в своем требовании заключить подозреваемого под стражу, в том числе указывал на наличие иностранного паспорта у подследственного. Сторона защиты просила оставить мужчину под домашним арестом под залог в размере более 4 млн рублей.